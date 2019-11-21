Россия продаст Турции Су-35 только при одном условии

Анкаре придется раскошелиться на Су-57

Россия продаст Турции Су-35С, если та купит Су-57. Такое неожиданное заявление сделал в интервью Defense News на авиашоу в Дубае директор по международному сотрудничеству "Ростеха" Виктор Кладов. Если это действительно так, то становится понятно, почему Анкара до сих пор не купила лучший "Фланкер".

Виктор Кладов напомнил о TF-X, перспективном истребителе пятого поколения, разрабатываемом в Турции, и дал понять, что России хотелось бы принять в нем участие.

"Они хотят продвигать свои самолеты, и у нас есть предварительные переговоры, касающиеся Су-35, при условии, что Турция планирует приобрести Су-57. А почему нет?", – задает риторический вопрос Кладов, подчеркивая, что интерес возрос после исключения Анкары из программы F-35.

При этом менеджер уточняет, что у России никогда не было переговоров конкретно по поводу Су-57, хотя Эрдоган и лично осматривал самолет.

По его словам, Москва готова участвовать и в турецком проекте TF-X, например, поставить для него двигатели или даже стать полноценным партнером.

Как уже неоднократно отмечали западные эксперты, Россия развернула маркетинговую кампанию истребителя Су-57 и всячески "педалирует" эту тему, делая подобные заявления. Су-57 очень хотят продать за рубеж, чтобы снизить стоимость серийного образца истребителя, которая приближается к $100 млн.

Как заявил сам Кладов, он был очень рад, если бы Россия продала Турции 48 "Фланкеров" Су-35С. И вряд кто-то стал бы "шантажировать" Анкару, вынуждая ее согласиться на Су-57. Это логично, если Турция купит сначала "тридцать пятые", а затем уже присмотрится к Су-57. Но вариант существенной скидки при условии заказа Су-57 – вполне возможен.



Идеальный вариант для Москвы, если Су-57 займет место F-35, которое недавно освободилось. То, что это возможно, доказал С-400.

А сама Турция вряд ли построит истребитель пятого поколения. Поэтому хотя бы совместный проект по примеру индийского, является одним из приоритетов российского оборонного экспорта.