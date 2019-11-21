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Су-35С превзошел все истребители четвертого поколения США

Су-35С "обставил" все истребители четвертого поколения США
Фото: www.globallookpress.com
Только новый F-15EX выровняет ситуацию

Лучший российский "Фланкер" Су-35С превосходит все американские истребители четвертого поколения. F-16 даже с АФАР не сможет противостоять "тридцать пятому" в ближнем бою. У него есть небольшой шанс лишь на почтительном расстоянии от самого опасного самолета в ВКС РФ.

По большому же счету, новый радар поставили на F-16 для поддержания имиджа заслуженного самолета, который США стараются больше "спихнуть" на экспорт, а сами перевооружиться на F-35.

Единственный истребитель, не считая F-22, который может составить конкуренцию Су-35С в воздухе, это, по мнению The National Interest, "старый добрый" F-15С, прошедший модернизацию.

Фото: pixabay.comТо же самое можно сказать и о готовящемся к выпуску F-15EX, который должен стать этакой американской версией Су-35С, только возможно, с еще более мощным радаром. Новый "Игл" будет обладать таким же внушительным арсеналом, как и Су-35С. F-15C в этом отношении пока проигрывает.

Однако у российского самолета все равно будет преимущество в средствах радиоэлектронной борьбы, которые могут сбить с курса ракеты AIM-120 AMRAAM.

При встрече Су-35С и F-15C вполне вероятно так называемое "обоюдное уничтожение", когда летчики собьют друг друга ракетами. Успех в воздушном сражении будет зависеть не только от них самих, но и от умных ракет, которые уже сами находят цели.

Александр ИЛЬИН

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