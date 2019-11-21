Су-35С превзошел все истребители четвертого поколения США

Нибиру
- Человечеству конец: Нибиру лишит людей Солнца
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Лучший российский "Фланкер" Су-35С превосходит все американские истребители четвертого поколения. F-16 даже с АФАР не сможет противостоять "тридцать пятому" в ближнем бою. У него есть небольшой шанс лишь на почтительном расстоянии от самого опасного самолета в ВКС РФ.
По большому же счету, новый радар поставили на F-16 для поддержания имиджа заслуженного самолета, который США стараются больше "спихнуть" на экспорт, а сами перевооружиться на F-35.
Единственный истребитель, не считая F-22, который может составить конкуренцию Су-35С в воздухе, это, по мнению The National Interest, "старый добрый" F-15С, прошедший модернизацию.
То же самое можно сказать и о готовящемся к выпуску F-15EX, который должен стать этакой американской версией Су-35С, только возможно, с еще более мощным радаром. Новый "Игл" будет обладать таким же внушительным арсеналом, как и Су-35С. F-15C в этом отношении пока проигрывает.
Однако у российского самолета все равно будет преимущество в средствах радиоэлектронной борьбы, которые могут сбить с курса ракеты AIM-120 AMRAAM.
При встрече Су-35С и F-15C вполне вероятно так называемое "обоюдное уничтожение", когда летчики собьют друг друга ракетами. Успех в воздушном сражении будет зависеть не только от них самих, но и от умных ракет, которые уже сами находят цели.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем