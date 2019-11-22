Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

F-35 превзошли даже китайцы со своим J-20

F-35 превзошли даже китайцы со своим J-20
Фото: pixabay.com
У американского истребителя не оказалось дальнобойных ракет

Самый "навороченный" в мире истребитель в мире F-35 неожиданно проиграл китайскому J-20 по одному из ключевых показателей.

Как пишет The National Interest, несмотря на то, что "двадцатка" однозначно уступает американцу в плане авионики и датчиков, китайские ракеты PL-15 обладают дальностью намного выше, чем у AIM-120 AMRAAM.

Заявленная дальность PL-15 – 300 км. Несмотря на то, что в реальных боевых условиях она будет не такой внушительной, все равно это больше, чем у AIM-120 с ее 180 км.

PL-15 находится в одной лиге с российской ракетой Р-37, которой могут вооружаться МиГ-31БМ, Су-27, Су-35 и Су-57.

США едва не сделали похожую ракету – AIM-152 AAAM с дальностью 270 км. Она готовилась специально для палубного истребителя F-14 и охоты на советские Ту-22М3. Однако холодная война окончилась, и проект свернули. Странно, что американцы до сих не возродили эту ракету, скорее всего, это вопрос времени.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Путин подцепил Зеленского на крючок в вопросе Донбасса

Лидера Незалежной в Париже "разведут" три "шулера", уверены украинские ура-патриоты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей