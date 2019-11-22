F-35 превзошли даже китайцы со своим J-20

У американского истребителя не оказалось дальнобойных ракет

Самый "навороченный" в мире истребитель в мире F-35 неожиданно проиграл китайскому J-20 по одному из ключевых показателей.

Как пишет The National Interest, несмотря на то, что "двадцатка" однозначно уступает американцу в плане авионики и датчиков, китайские ракеты PL-15 обладают дальностью намного выше, чем у AIM-120 AMRAAM.

Заявленная дальность PL-15 – 300 км. Несмотря на то, что в реальных боевых условиях она будет не такой внушительной, все равно это больше, чем у AIM-120 с ее 180 км.

PL-15 находится в одной лиге с российской ракетой Р-37, которой могут вооружаться МиГ-31БМ, Су-27, Су-35 и Су-57.

США едва не сделали похожую ракету – AIM-152 AAAM с дальностью 270 км. Она готовилась специально для палубного истребителя F-14 и охоты на советские Ту-22М3. Однако холодная война окончилась, и проект свернули. Странно, что американцы до сих не возродили эту ракету, скорее всего, это вопрос времени.