Крутой поворот: Индонезия купит F-16 вместо Су-35С

Американцы отбивают у России покупателя с пальмовым маслом

Индонезия собирается приобрести две эскадрильи новых истребителей F-16. Об этом заявил маршал авиации ВВС страны Юю Сутисна во время посещения военной базы на острове Суматра.

По его словам, которые приводит агентство Antara, Джакарта запросит покупку F-16 Block 72 последней модификации, причем уже в январе 2020 года.

Приобретение американских истребителей должно стать частью пятилетнего стратегического плана до 2024 года. При этом деньги на самолеты будут выделяться отдельно, то есть не из военного бюджета $7,7 млрд.

Пикантность ситуации заключается в том, что до этого Индонезия заявила о планах купить 11 российских истребителей Су-35С, причем в сделке фигурировало пальмовое масло.

Теперь же в Джакарте захотели купить американское, а на фоне зашедших в тупик переговоров по поводу "тридцать пятых" это выглядит как поворот в сторону США. Для Москвы это плохие новости, поскольку Су-35С сейчас главный экспортный истребитель страны, пока Су-57 еще проходит испытания.

Вместе с тем Сутисна уверяет, что Индонезия вовсе не отказывается от Су-35С. Он отметил, что российские самолеты заменят устаревшие F-5E/F, однако сделка тормозится американским законом CAATSA, который предполагает санкции против страны, совершающей сделки с оборонными компаниями РФ.



ВВС Индонезии эксплуатируют как Су-27СК и Су-30МК2 российского, так и ранние версии F-16 американского производства. Поэтому теоретически Джакарта может купить оба самолета, были бы деньги. Однако США всеми силами пытаются воспрепятствовать покупке Су-35С.