Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Крутой поворот: Индонезия купит F-16 вместо Су-35С

Крутой поворот: Индонезия купит F-16 вместо Су-35С
Фото: pixabay.com
Американцы отбивают у России покупателя с пальмовым маслом

Индонезия собирается приобрести две эскадрильи новых истребителей F-16. Об этом заявил маршал авиации ВВС страны Юю Сутисна во время посещения военной базы на острове Суматра.

По его словам, которые приводит агентство Antara, Джакарта запросит покупку F-16 Block 72 последней модификации, причем уже в январе 2020 года.

Приобретение американских истребителей должно стать частью пятилетнего стратегического плана до 2024 года. При этом деньги на самолеты будут выделяться отдельно, то есть не из военного бюджета $7,7 млрд.

Пикантность ситуации заключается в том, что до этого Индонезия заявила о планах купить 11 российских истребителей Су-35С, причем в сделке фигурировало пальмовое масло.

Теперь же в Джакарте захотели купить американское, а на фоне зашедших в тупик переговоров по поводу "тридцать пятых" это выглядит как поворот в сторону США. Для Москвы это плохие новости, поскольку Су-35С сейчас главный экспортный истребитель страны, пока Су-57 еще проходит испытания.

Фото: www.globallookpress.comВместе с тем Сутисна уверяет, что Индонезия вовсе не отказывается от Су-35С. Он отметил, что российские самолеты заменят устаревшие F-5E/F, однако сделка тормозится американским законом CAATSA, который предполагает санкции против страны, совершающей сделки с оборонными компаниями РФ.

ВВС Индонезии эксплуатируют как Су-27СК и Су-30МК2 российского, так и ранние версии F-16 американского производства. Поэтому теоретически Джакарта может купить оба самолета, были бы деньги. Однако США всеми силами пытаются воспрепятствовать покупке Су-35С.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

С российской фигуристкой случился конфуз на соревнованиях во Франции

Золотую медаль нашей спортсменки отдали американке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей