В Европе нашли управу на российские "Цирконы" и Су-57

Новая ракета не оставит шансов никому

Европейская компания MBDA заявила, что построит ситему ПРО нового поколения, способную справиться даже с гиперзвуковыми ракетами. Как говорится в пресс-релизе производителя, проект называется TWISTER (Timerly Warning And Interception With Space-Based Theater Surveillance) и предусматривает создание противоракеты как наземного, так и морского базирования.

Это означает, что система якобы сможет противостоять российским "Кинжалам", "Цирконам" и даже блоку "Авангард". Все эти вооружения в данный момент считаются практически неуязвимыми.

Проект 12 ноября уже одобрил Совет Европы. Теперь в TWISTER участвуют как минимум пять стран Старого света. А сама многоцелевая противоракета должна поступить в войска к 2030 году.

По данным разработчиков, перехватчик сможет уничтожить маневрирующие баллистические ракеты средней дальности, гиперзвуковые и сверхзвуковые крылатые ракеты, гиперзвуковые блоки, а также "более традиционные цели" – истребители нового поколения.

Каким образом удастся создать такую чудо-ракету, не сообщается, в MBDA упоминают лишь, что будут применяться новые технологии и "архитектура нового поколения, которые были разработаны в национальных научных институтах в течении последних пяти лет. Существенные коррективы, судя по всему, внесли российские гиперзвуковые ракеты, которые фактически запустили новый виток гонки вооружений.

Судя по всему, система теоретически может заменить не только наземные комплексы, но и "Иджис", установленные на кораблях. Но было бы наивно полагать, что американские компании будут стоять на месте и не попытаются превзойти европейцев. Что касается гиперзвуковых ракет, то за 10 лет они станут еще совершеннее.



В ближайшей перспективе на российском флоте ждут ракеты "Циркон". Ими планируют вооружить корветы, фрегаты и подлодки, а также советские атомные крейсеры, оставшиеся в составе ВМФ.