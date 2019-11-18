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Россия создает космический истребитель

Россия создает космический истребитель
Фото: pixabay.com
Уникальный двигатель сможет работать в самолетном и ракетном режиме

В России построят гиперзвуковой самолет, который сможет воевать в ближнем космосе. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на "Роспатент", в "Роскосмосе" получили патент на схему двигателя, который поднимет боевую авиацию РФ на совершенно новый уровень.

Отечественные специалисты представили схему комбинированного двигателя. Он сочетает возможности воздушно-реактивного двигателя и жидкостного ракетного двигателя (ЖРД). Перспективный самолет будет на короткое время разгоняться до гиперзвуковой скорости 6 Махов и атаковать ракетами цели в ближнем космосе.

Фактически это будет перехватчик, только более скоростной и способный поражать цели, недосягаемые для МиГ-31БМ.

В "Роскосмосе" подчеркивают, что комбинированными двигателями занимаются и на Западе, прежде всего, в рамках проекта SABRE. Это воздушно-реактивный двигатель, разработанный британской компанией Reaction Engines, который тоже может работать в двух режимах. По данным разработчика, он будет разгонять самолет Skylon до 5 Махов в атмосфере и 25 в космосе.

Фото:flickr.com/my_public_domain_photosГлавная проблема в таких двигателях – это охлаждение, а также безопасность пилота, если его наличие в кабине вообще предполагается. Американские SR-71 нередкое садились на аэродромы раскаленные, и их приходилось поливать водой. На гиперзвуковой скорости кабина будет нагреваться еще сильнее. Так, SR-72 проектируется уже беспилотным.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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<цензура> ЯВНО НЕКУДА ДЕВАТЬ ДЕНЬГИ.ЛУЧШЕ ПОТРАТЬ ИХ НА ДЕТЕЙ И ПЕНСИОНЕРОВ !!!
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