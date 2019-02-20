Путин раскрыл характеристики "Циркона"

Ракета недосягаема для корабельных систем ПРО НАТО

Скорость российской гиперзвуковой ракеты "Циркон", которой планируется вооружить боевые корабли и подводные лодки, составляет 9 Махов, а дальность – 1 тыс. километров.

Об этом в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию заявил Владимир Путин. Он также подчеркнул, что в рамках программы перевооружения у России будет 7 новых многоцелевых подлодок, 5 надводных кораблей дальней морской зоны и в перспективе еще 16.

Видимо, имеются в виду подлодки "Ясень" и фрегаты проекта 22350, которых, действительно, очень не хватает ВМФ РФ.

Кроме того, президент вполне ожидаемо коснулся проблемы Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который вот-вот прекратит свое существование.

Владимир Путин дал понять, что в случае угрозы со стороны Европы, где теоретически могут быть размещены ракеты средней дальности, Россия нацелит боеголовки и на сами США, и "сухими из воды" американцам уйти не удастся.

"Россия будет вынуждена создать виды вооружения, которые будут использованы не только в отношении стран, где могут быть расположены ракеты, но и где находятся центры принятия решений", – цитирует президента "Царьград".