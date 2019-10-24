Сербия покупает российский "Панцирь-С1"

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Сербия покупает российский ЗРК "Пацирь-С1", в то время как С-400 доставили на Балканы исключительно для учений "Славянский щит – 2019".
Россия демонстрирует, что готова отстаивать свои позиции в регионе, несмотря на то что подавляющее большинство стран бывшей Югославии уже вступило в НАТО.
О приобретении Белграда президент Сербии Александр Вучич заявил журналистам в четверг, во время встречи в Белграде первого грузового поезда из Китая.
"Завтра я непосредственно поеду посмотреть С-400. А "Панцирь-С" я еду смотреть в субботу, мы его заказали", – цитирует агентство сербского лидера.
Ранее Минобороны показало выгрузку зенитно-ракетных комплексов из грузового самолета. В военном ведомстве подчеркнули, что учения такого рода проводятся в первый раз. Они включают в себя два этапа. Первый уже состоялся на базе Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС РФ в Астраханской области. А второй проходит в настоящее время и должен завершиться 29 октября в Сербии.
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