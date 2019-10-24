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Россия перебросила С-400 в Сербию

Дивизион С-400 и батарею "Панцирь-С" первыми отправили за рубеж

Об этом говорится в сообщении Минобороны, имеющемся в распоряжении "Утра". 

 "Российские подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С" переброшены военно-транспортными самолётами ВКС России на территорию Сербии", – рассказали в ведомстве. 

Лина ОРТМАН
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