Россия перебросила С-400 в Сербию

Дивизион С-400 и батарею "Панцирь-С" первыми отправили за рубеж

Об этом говорится в сообщении Минобороны, имеющемся в распоряжении "Утра".

"Российские подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С" переброшены военно-транспортными самолётами ВКС России на территорию Сербии", – рассказали в ведомстве.

