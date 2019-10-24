Нибиру
- Конец света неотвратим: Землю погубит зловещий двойник
- Нибиру приближается: объявлена дата конца света
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
382 новости
Об этом говорится в сообщении Минобороны, имеющемся в распоряжении "Утра".
"Российские подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С" переброшены военно-транспортными самолётами ВКС России на территорию Сербии", – рассказали в ведомстве.
Президент России сам признался в этом знаменитому телеведущему