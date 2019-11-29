Дьявольская связка: шаттл Х-37 сработается с F-35

Секретный космолет выведет ВВС США на новый уровень

Американские истребители F-35 и F-22 будут действовать совместно с шаттлом X-37, чтобы противостоять российским ВКС. Накануне глава штаба ВВС США подтвердил опасения российских военных экспертов о том, что Х-37 – это грозное оружие, а вовсе не экспериментальный самолет для испытания новых технологий. Аппарат, способный подниматься на высоту 200-750 км и разгоняться до скорости свыше 28000 км/час может нести до 900 кг полезной нагрузки. Этого вполне достаточно, чтобы разместить в нем мощный термоядерный боеприпас или глайдер.

Как напомнил Military.Com, в октябре Х-37 завершил уже пятую миссию на орбите и достаточно опробован в космосе. С такой высоты, обладая нужной техникой, шаттл может рассмотреть любые ракетные установки или системы ПВО и передать эту информацию эскадрильям F-35 и F-22. Это могут быть координаты целей или просто совет обойти определенный квадрат.

На данный момент осведомленность является одной приоритетных задач Пентагона. F-22 планируют оборудовать Link 16, чтобы они работали вместе с F-35 и F-16, а также взаимодействовали с наземными подразделениями.

Задачи Х-37 засекречены. Но то, что "космолет" будет выходить на связь с истребителями уже означает, что американцы возвращаются к концепции космических войн.