F-35 станет гиперзвуковым

Но для этого самолет придется основательно переделать

Великобритания разрабатывает гиперзвуковые двигатели для возможной их установки на истребители. Как предполагает The National Interest, в перспективе им могут оборудовать F-35, который сейчас разве что ленивый не ругает за слабую максимальную скорость. Однако 5 Махов точно мало не покажется.

Речь идет о двигателе Sabre производства Reaction Engines. Как заявляет разработчик, он сочетает в себе преимущества ракетного и авиационного двигателя, и наземные испытания уже показали, что он может разгонять самолет до скорости более 3 Махов.

Секрет уникального двигателя заключается в системе охлаждения, которую планируется применить и в EJ-200 – турбинах истребителей "Тайфун". Однако по словам британского маршала авиации Стефана Хиллиера, не стоит полагать, что "Тайфун" станет гиперзвуковым.

На скорости 5 Махов планер истребителя четвертого поколения просто не выдержит. Достаточно вспомнить самолет-ракету МиГ-25, который раскалялся до невероятных температур, как и SR-71.

Это же касается F-35 в том виде, в котором он есть сейчас. Его датчики разрушатся от такой скорости, авионика выйдет из строя.

По мнению NI, более вероятен вариант создания гиперзвукового истребителя шестого поколения на базе F-35. А сами британцы используют наработки для своего Tempest.

В ближайшие же годы гиперзвуковыми станут не истребители, а ракеты. По словам Хиллиера, уже через четыре года 80% истребителей получат гиперзвуковые ракеты.