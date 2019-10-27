Убит главарь террористов

Спецназ США расправился с преступником

Телеканал Fox News сообщил, что американские войска провели в Сирии спецоперацию по уничтожению лидера террористической организации, запрещенной в России, "Исламское государство".

Предполагается, что Абу Бакра аль-Багдади мертв. Однако официально эту информацию никто не подтверждает. По одной из версий, террорист подорвал себя. Согласно другой теории, США разбомбили дом, в котором находился аль-Багдади.

При этом ранее в администрации президента США сообщили, что Дональд Трамп скоро сделает важное заявление. Политик на своей странице в Twitter написал, что "произошло что-то очень крупное", но не уточнил, что имеет в виду.