Заявления украинской верхушки противоречат друг другу

В России дали определение поведению Украины. Так, помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков назвал то, что творится сейчас в соседнем государстве на фоне подписания формулы Штайнмайера, "невнятицей".

Впрочем, по мнению россиян, это и является "фирменным киевским стилем". А сама страна превратилась в "территорию абсурда", заключили читатели RT.

Украинцы стали заложниками националистов, которые диктуют свои условия как на линии соприкосновения, так и в столице, пояснил Ушаков.

"Много сейчас непонятного: противоречивые и неконструктивные заявления пресс-секретаря Кучмы по итогам работы контактной группы, невнятица, которая исходит от других официальных представителей Киева, в том числе и самого Зеленского", – заявил помощник президента РФ.

Напомним, на прошлой неделе Киев назвал условия для выполнения Минских соглашений. В частности, украинцы выдвинули абсурдное, по мнению россиян, требование – распустить ДНР и ЛНР.