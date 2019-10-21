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"Невнятица" Киева по Донбассу изумила Москву

Фото: pixabay.com
Заявления украинской верхушки противоречат друг другу

В России дали определение поведению Украины. Так, помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков назвал то, что творится сейчас в соседнем государстве на фоне подписания формулы Штайнмайера, "невнятицей".

Впрочем, по мнению россиян, это и является "фирменным киевским стилем". А сама страна превратилась в "территорию абсурда", заключили читатели RT.

Украинцы стали заложниками националистов, которые диктуют свои условия как на линии соприкосновения, так и в столице, пояснил Ушаков. 

"Много сейчас непонятного: противоречивые и неконструктивные заявления пресс-секретаря Кучмы по итогам работы контактной группы, невнятица, которая исходит от других официальных представителей Киева, в том числе и самого Зеленского", – заявил помощник президента РФ. 

Напомним, на прошлой неделе Киев назвал условия для выполнения Минских соглашений. В частности, украинцы выдвинули абсурдное, по мнению россиян, требование – распустить ДНР и ЛНР.  

Ксения АНДРЕЕВА
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