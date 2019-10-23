Нашлись свидетели, как Белый дом шантажировал украинского президента

Американский лидер Дональд Трамп пытался шантажом заставить работать на себя главу Незалежной Владимира Зеленского. Об этом в конгрессе США рассказал и.о. посла Вашингтона на Украине Билл Тейлор.

По словам дипломата, Трамп требовал, чтобы Киев публично объявил о подозрениях в мошенничестве в адрес сына Джо Байдена Хантера, работавшего на Украине, в противном случае грозил заморозить поставки вооружения и лишить Незалежную поддержки на международной арене.

"Условием для встречи, к которой стремился президент Зеленский, было расследование дела компании Burisma и предполагаемого вмешательства Украины в выборы в США 2016 года", – приводит Washington Post слова Тейлора.

Дипломат, которого вызвали в конгресс в рамках процедуры импичмента Трампу, заявил, что рассказать о деле против Байдена Зеленский должен был лично американской прессе. Было даже назначено интервью телеканалу CNN, во время которого от главы Украины ожидали "правильные слова", передает телеканал "360".

Однако интервью не состоялось, история с шантажом выплыла на свет и "подорвала позиции Трампа", пишет WP.

Впрочем, Трамп его команда все отрицают. По словам пресс-секретаря Белого дома Стэфани Гришем, глава США никогда ничего не навязывал украинскому коллеге и не связывал военную помощь с выборами.

"Президент Трамп не сделал ничего плохого. Это скоординированная кампания клеветы от крайне левых законодателей и радикальных неизбранных бюрократов, ведущих войну против конституции. Не было никакого условия "услуга за услугу", – передает "Царьград" заявление Гришэм.

В сентябре в американских СМИ появились сообщения, что Трамп использовал положение действующего президента, чтобы испортить репутацию своему главному сопернику на выборах-2020 Джо Байдену, связав его имя с коррупционным скандалом на Украине. Эта история дала повод попытаться отправить Трампа в отставку. Зеленский в свою очередь заявил, что на него может давить только один человек.