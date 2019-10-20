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Президент Дональд Трамп признался в любви к россиянам и заявил, что бывший госсекретарь Хиллари Клинтон сошла с ума.
"Хиллари назвала (члена палаты представителей США от штата Гавайи) Тулси Габбард "фавориткой России", а (экс-кандидата в президенты США от партии "Зеленых") Джилл Стайн "российским агентом". Как вы, наверное, слышали, меня также называли большим любителем России (действительно, мне нравятся русские люди, мне нравятся все люди!)",
- написал Трамп на своей странице в Twitter.
Напомним, на президентских выборах 2016 года Клинтон проиграла Трампу. После поражения она неоднократно заявляла, что Джилл Стайн помешала ей выиграть ряд важных штатов и стать президентом. По ее мнению, в поражении виновато и "вмешательство России".
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