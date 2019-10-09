Американские СМИ утверждают, что разговор хозяина Белого дома с президентом Украины не мог повлиять на ход расследования дела против Байдена

Разговоры об импичменте президента США Дональда Трампа могут угаснуть раз и навсегда. Американские СМИ раскопали информацию о том, что ход делу Байдена-младшего в Незалежной был дан задолго до телефонного разговора главы Белого дома с украинским коллегой.

Так, по данным Fox News, расследование против фирмы Burisma Holdings было начато за несколько месяцев до того. В американском правительстве прослышали об этом и решили использовать историю в своих целях, так как в совете директоров компании состоял Хантер Байден, сын главного преследователя Трампа на предстоящих президентских выборах.

"У правительства США были открытые разведывательные данные и оно знало еще в феврале 2019 года, что украинское правительство планировало возобновить расследование по Burisma",

– пишет издание. Как известно, в то время Украиной управлял ещё Петр Порошенко.

Напомним, в США на фоне июльского разговора Трампа и Зеленского вспыхнул скандал. Конгресс заокеанской державы даже запустил процедуру импичмента из-за услуги, которую последний пообещал своему патрону. Речь идет о давлении на следствие в деле Байдена-младшего. После публикации разговора Трамп пресек разговоры вокруг импичмента.

Хантер Байден попал в неприятную историю после того, как выяснилось, что за пять лет управления украинской компанией ему удалось заработать $2 млн.