Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Импичмент отменяется: в США Трампу обеспечили алиби

Импичмент отменяется: Трампу обеспечили алиби
Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Американские СМИ утверждают, что разговор хозяина Белого дома с президентом Украины не мог повлиять на ход расследования дела против Байдена

Разговоры об импичменте президента США Дональда Трампа могут угаснуть раз и навсегда. Американские СМИ раскопали информацию о том, что ход делу Байдена-младшего в Незалежной был дан задолго до телефонного разговора главы Белого дома с украинским коллегой. 

Так, по данным Fox News, расследование против фирмы Burisma Holdings было начато за несколько месяцев до того. В американском правительстве прослышали об этом и решили использовать историю в своих целях, так как в совете директоров компании состоял Хантер Байден, сын главного преследователя Трампа на предстоящих президентских выборах. 

"У правительства США были открытые разведывательные данные и оно знало еще в феврале 2019 года, что украинское правительство планировало возобновить расследование по Burisma",

пишет издание. Как известно, в то время Украиной управлял ещё Петр Порошенко. 

Напомним, в США на фоне июльского разговора Трампа и Зеленского вспыхнул скандал. Конгресс заокеанской державы даже запустил процедуру импичмента из-за услуги, которую последний пообещал своему патрону. Речь идет о давлении на следствие в деле Байдена-младшего. После публикации разговора Трамп пресек разговоры вокруг импичмента. 

Хантер Байден попал в неприятную историю после того, как выяснилось, что за пять лет управления украинской компанией ему удалось заработать $2 млн.  

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Мировые лидеры проигнорировали день рождения Путина

У коллег еще есть шанс исправить дипломатический промах

Парализованную Заворотнюк заставят работать в бассейне

Актрисе придется переступить через боль и слезы и буквально испытать себя на прочность

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей