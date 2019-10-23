Украинский лидер не выполнил свои обязательства

Россия не видит каких-либо изменений в ситуации со стороны Украины, способствующей подготовке саммита "нормандской четверки" по урегулированию в Донбассе.

Противоречивое отношение украинской стороны к "формуле Штайнмайера" по Донбассу по-прежнему существует, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков РИА Новостям. Он добавил, что договоренности о разведении сил в районах населенных пунктов Золотом и Петровском также не выполняются.

"В этом соглашусь с Песковым. Недострона 404 недоговороспособна, управляющий клоун тоже недогово̀роспособен, полный тупик", "Зеленский думает, что нормандский формат ему чем-то поможет",

– отметили пользователи в комментариях к новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев выполнил свою часть договоренностей для возобновления работы "нормандской четверки" и рассчитывает на проведение встречи лидеров в ближайшее время.