Лучшие бронекатера Украины оказались подделкой

"Гюрза-М" утонет в легкий шторм

Украинские бронекатера "Гюрза", которые активно "рекламировали" в украинских СМИ, оказались негодными для эксплуатации в Черном море.

Об этом заявил заместитель начальника штаба военно-морских сил Украины по евроинтеграции, капитана первого ранга Андрея Рыженко в интервью украинскому изданию "Думская". По данным источника, катера не могут выполнять свои задачи при волнении моря в три балла и выше.

"Ошибка была в том, что из полицейского речного катера пытались сделать боевой морской", – цитирует издание капитана.

По его словам, "Гюрзу-М" можно использовать в Азовском море и на реках, причем с низкими возможностями огневого поражения, поскольку на него так и не установили противотанковый комплекс.

Дорогая броня катеру не помогает. Это показали события 25 ноября прошлого года в Керченском проливе, когда российский катер ФСБ открыл огонь по украинскому судну.

Большие надежды Рыженко возлагает на подержанные американские катера "Айленд", которые США поставляет Украине.