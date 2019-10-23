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Украинцы разоблачили нарушителей санкций в Крыму

Украинцы разоблачили нарушителей санкций в Крыму
Фото: www.globallookpress.com
Западные компании отказываются сворачивать бизнес на полуострове

Европейская сеть медицинских лабораторий "Синэво" незаконно работает в Крыму, игнорируя международные санкции. С таким обвинением выступил "Крымскотатарский ресурсный центр", материал которого перепечатали другие украинские СМИ.

В "Синэво" опровергли эту информацию, указав, что работа их филиалов в Крыму и Донбассе была остановлена еще в 2014 году. Однако так называемый "ресурсный центр" не только не принес извинения за ложную информацию, но даже не убрал публикацию со своего сайта. В издании настаивают, чтобы их сообщение проверил Санкционный комитет Европейского Союза.

В подтверждение своих обвинений ресурс опубликовал фотографии уличных вывесок и скрины с различных сайтов, где предлагаются услуги лаборатории в Крыму. Указана даже ссылка на якобы русскоязычный сайт с адресами. Сайт, однако, не открывается, а проверить, когда сделаны фотографии, по скринам невозможно.

Теперь сеть лабораторий "Синэво" будет подавать в суд на "Крымскотатарский ресурсный центр" "за распространение неправдивой информации с целью защиты интересов и деловой репутации", сообщает "Обозреватель".

Ранее украинцев возмутил сирийский сухогруз в Феодосии.

Николай ВИКТОРОВ
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