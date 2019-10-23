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НАТО выступит спонсором Украины

Йенс Столтенберг. Фото: www.globallookpress.com
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Альянс не оставит Незалежную на произвол судьбы

Организация Североатлантического договора (НАТО) пообещала Украине поддержку, в частности в наращивании оборонного комплекса. В России нашли объяснение неслыханной щедрости.

Так, по мнению читателей РИА "Новости", альянс перебросит в Незалежную списанное вооружение. И не факт, что безвозмездно. 

"Впарит укрорейху б/у боеприпасов", – предположил комментатор. 

Между тем, как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, союзники намерены оказать Киеву помощь во всех областях. Прежде всего, политическую. Но и на практике тоже будет ощущаться шефство блока, учитывая, что "через пару недель" Североатлантический совет пожалует на Украину, в том числе в Одессу, которой альянс уже начал "помогать в создании военно-морских возможностей". Однако этим он не собирается ограничиваться, подчеркнул Столтенберг.

"Мы продолжим это и нарастим, мы уже находимся в процессе увеличения помощи Украине в рамках ранее согласованного в Вашингтоне пакета", – уточнил генсек НАТО.

Он пообещал, что этой теме будет уделено время на министерских переговорах сегодня и завтра, 23 и 24 октября соответственно. 

Ксения АНДРЕЕВА
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