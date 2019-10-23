Экс-глава Незалежной умело использовал смену власти в стране

Перебои в электроснабжении на Украине в 2014 г. обогатили президента Петра Порошенко на 150 млн долларов. Об этом сообщил глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Герус.

Нардеп напомнил, какие проблемы начались на Украине после "майдана": с углем перебои, повсеместные веерные отключения электричества. Дошло до того, что осенью 2014 г. Порошенко предложил покупать электроэнергию в России.

"Но не был бы Петр настоящим патриотом Петром, если бы и здесь не попытался украсть. Так появилась идея вставить в этот импорт кипрскую прокладку Perlisio, где бы оставалась основная маржа", – рассказал Герус в Facebook.

По словам парламентария, многие в Национальной энергетической комиссии выступали за прямую закупку, но их заставили написать заявления об увольнении.

"Пошел импорт в размере 1500 Мвт (это в 10 раз больше, чем сейчас), который шел весь 2015 год. … А потом Петр Инкогнито взял 150 млн долл кэшом и еще немного евробондам", – сообщил Герус.

В настоящее время против Порошенко выдвинуто на Украине несколько обвинений, в том числе в связи с подозрениями в незаконном обогащении и отмывании денег через офшоры. Сам экс-президент настаивает, что в Госбюро расследований его вызывают только как свидетеля.