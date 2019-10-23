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Соратника Зеленского осудили после появления в России

Соратник Зеленского влип в скандал после появления в России
Кадр youtube.com
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Законодателю грозит изгнание из партии

Украинский депутат Евгений Шевченко, который представляет в Раде президентскую партию "Слуга народа", попал в опалу. После появления парламентария на российском ТВ на него ополчились соратники, вплоть до того, что хотят изгнать коллегу из фракции. 

"Лишить мандата депутата мы не можем. Можно исключить из фракции", – пояснил замглавы фракции Александр Корниенко, отметив, что Шевченко советовался с коллегами перед тем, как решиться на такой поступок. Законодателя отговаривали, однако "четкого запрета" не прозвучало, передает "РБК-Украина".

Новостью об участии в телепрограмме на "Первом канале" Шевченко похвастался сам, посвятив этому событию целый пост в Facebook, который затем пришлось удалить. Однако издание "Украинские новости" сохранило скриншот записи.

По словам депутата, на российском телевидении он появился, "чтобы настал долгожданный мир". В эфире он прокомментировал протесты относительно "формулы Штайнмайера", которую подписала контактная группа по Украине 1 октября. Однако националисты восприняли в штыки эту новость и через 2 недели устроили митинги.

Ксения АНДРЕЕВА
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