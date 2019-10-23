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Бывшие кавээнщики планируют поменять менталитет у жителей Донбасса

Бывший шоумен даст совет экс-комику по возвращению Донбасса
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеГорода Незалежной останутся без тепла
Сивохо будет ломать пропаганду с обеих сторон мятежного региона и обещает скорую реинтеграцию

Бывший участник КВН, а ныне советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо рассказал, что на новом посту своей задачей видит ментальное возвращение населения Донбасса в Незалежную. Об этом он заявил сегодня в Краматорске, где проходило выездное заседание комитета Верховной рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий.

"Когда на людей столько лет навешивали маркеры "свой – чужой", когда работала пропаганда с обеих сторон… Очень тяжело это будет, это не моментально, это очень долгий процесс", – считает экс-продюсер студии "Квартал 95", трансляцию его беседы с журналистами вел телеканал "112".

Комментируя настроения жителей ДНР и ЛНР, пан Сивохо заметил, что "это один из самых сложных вопросов, но сейчас сложилась уникальная ситуация, и грех ею не воспользоваться".

На уточняющий вопрос, как он видит реинтеграцию Донбасса, тот ответил безапелляционно с поднятым вверх большим пальцем:

"Хорошо вижу. Вот так вижу. Скоро это все произойдет. Есть шаги. Есть наработки".

Конкретно пан Сивохо не стал о них рассказывать, зато указал, что будет заниматься гуманитарными проблемами, давать советы.

"Что будет принимать и какие шаги на основании моих советов будет предпринимать исполнительная власть – увидим. Пока не расскажу о своих предложениях, потому что некоторые могут быть отвергнуты, а некоторые – приняты. По тем, что будут приняты, я сам к вам буду обращаться, чтобы вы помогали нам раскручивать эту тему", – пояснил советник.

Помимо этого он поддержал "формулу Штайнмайера", подчеркнув, что ее приняло руководство предыдущего президента.

"Ну, она прописана, она была принята уже до того, как нынешняя власть пришла к власти. Если это необходимый шаг, для того чтобы все продолжалось, я не вижу в этом ничего страшного", – резюмировал пан Сивохо.

Напомним, 21 октября стало известно о назначении экс-кавээнщика на пост советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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