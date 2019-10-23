Нибиру
- Конец света неотвратим: Землю погубит зловещий двойник
- Нибиру приближается: объявлена дата конца света
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Бывший участник КВН, а ныне
советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины
Сергей Сивохо рассказал, что на новом посту своей задачей видит ментальное возвращение населения Донбасса в Незалежную. Об этом он заявил сегодня
в Краматорске, где проходило выездное заседание комитета Верховной рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий.
"Когда на людей столько лет навешивали маркеры "свой – чужой", когда работала пропаганда с обеих сторон… Очень тяжело это будет, это не моментально, это очень долгий процесс", – считает экс-продюсер студии "Квартал 95", трансляцию его беседы с журналистами вел телеканал "112".
Комментируя настроения жителей ДНР и ЛНР, пан Сивохо заметил, что "это один из самых сложных вопросов, но сейчас сложилась уникальная ситуация, и грех ею не воспользоваться".
На уточняющий вопрос, как он видит реинтеграцию Донбасса, тот ответил безапелляционно с поднятым вверх большим пальцем:
"Хорошо вижу. Вот так вижу. Скоро это все произойдет. Есть шаги. Есть наработки".
Конкретно пан Сивохо не стал о них рассказывать, зато указал, что будет заниматься гуманитарными проблемами, давать советы.
"Что будет принимать и какие шаги на основании моих советов будет предпринимать исполнительная власть – увидим. Пока не расскажу о своих предложениях, потому что некоторые могут быть отвергнуты, а некоторые – приняты. По тем, что будут приняты, я сам к вам буду обращаться, чтобы вы помогали нам раскручивать эту тему", – пояснил советник.
Помимо этого он поддержал "формулу Штайнмайера", подчеркнув, что ее приняло руководство предыдущего президента.
"Ну, она прописана, она была принята уже до того, как нынешняя власть пришла к власти. Если это необходимый шаг, для того чтобы все продолжалось, я не вижу в этом ничего страшного", – резюмировал пан Сивохо.
Напомним, 21 октября стало известно о назначении экс-кавээнщика на пост советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Высказывания по поводу островов признали неуместными