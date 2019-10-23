Однако еще не все потеряно. Время для того, чтобы договориться с Россией, у Украины пока есть

Зима все ближе, а новый газовый контракт между Киевом и Москвой по-прежнему не подписан. Если так дело пойдет и дальше, то города Незалежной останутся без тепла, предупредил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

Впрочем, морозы страшны лишь некоторым населенным пунктам, уточнил глава правительства. Большинство украинцев могут спать спокойно. Правда, для того чтобы "внештатных историй" не случилось, правящей верхушке придется попотеть.

"У нас в наших запасах газа достаточно, чтобы обеспечить отопление, но фактически нужно будет по-другому эксплуатировать газотранспортную систему, там в некоторых небольших городах могут быть временно какие-то проблемы. Мы о них наперед знаем",

– пояснил Гончарук, отметив, что так выглядит один из сценариев Киева, передает РИА "Новости".

В России же дали иной прогноз. Так, по версии читателя агентства,трубу из России в Европу через Украину перекроют.

"Транзита не будет. Готовьтесь скакать и маршировать", – написал комментатор.

Напомним, трехсторонние консультации по газу, которые министр энергетики РФ Александр Новак назвал конструктивными, состоялись 19 сентября. Следующий раунд назначен на ближайший понедельник, 28 октября.