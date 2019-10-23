"Азовцы" привезли военнослужащим ядовитые продукты под видом гуманитарной помощи

Больше 20 военнослужащих 72-1 бригады ВСУ, которая воюет в Донбассе, угодили в госпиталь с серьезным отравлением после того, как отведали продуктов, привезенных им представителями "Гражданского корпуса". Данная структура полностью подчиняется нацбатальону "Азов". Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"С целью сведения счетов с военнослужащими 72-й бригады ВСУ, которые препятствовали доступу украинских националистов к линии боевого соприкосновения в ходе первой попытки разведения, лидер так называемой общественной организации "Гражданский корпус" (Андрей) Билецкий предпринял попытку подрыва боевой готовности данного соединения", – цитирует агентство ЛИЦ Филипоненко.

По его информации, радикалы привезли в расположение ВСУ продукты, "зараженные стафилококковыми бактериями", под видом гумпомощи. Бойцы ООС в массовом порядке после ее употребления обратились к врачам с болью в животе. В соединении, отметил представитель НР ЛНР, сейчас введен карантин.

Напомним, украинская сторона в октябре сорвала три попытки отвода войск, предусмотренных Минскими соглашениями, на участке линии соприкосновения в районе Золотого и Петровского.

