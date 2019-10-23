Остановленные в 2014 году выплаты влетят Незалежной в копеечку

Киев подсчитал, сколько задолжал пенсионерам из неподконтрольных ему территорий. Цифры оказались внушительными.

В гривнах сумма долга составляет более 40 млрд. В пересчете на доллары получилось 1,67 млрд, призналась уполномоченный украинского парламента по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, на сентябрь долг перед переселенцами на подконтрольную часть Незалежной составил чуть больше 8 млрд грн, или $323,9 млн, отчиталась омбудсмен в Facebook. Без выплат из-за отсутствия соответствующего порядка остались свыше 250 тысяч человек. Таким образом, каждый из них не досчитался 31 тыс. грн, или $1,24 тыс. При этом перед пенсионерами Донбасса, которые остались там, Украина накопила более солидный долг.

"Общая сумма невыплаченных пенсий пенсионерам, которые находились на учете в органах [пенсионного] фонда на территориях, которые на сегодняшний день временно оккупированы, в период с июня 2016 года по апрель 2018 года составляет 33,6 млрд гривен ($1,244 млрд)",

– написала Денисова, отметив, что предложила премьер-министру страны Алексею Гончаруку усовершенствовать законодательство в пенсионной сфере.

Напомним, Украина прекратила выдавать пенсии Донбассу в ноябре 2014 года, пообещав возобновить выплаты, когда регион вернется в состав страны.