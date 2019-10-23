В тройку самых бедных стран также вошли Молдавия и Косово

Украина заняла последнее место среди 42 европейских стран по покупательной способности населения.

По данным исследования, проведенного компанией Growth from Knowledge – GFK, среди самых бедных стран Европы также оказались Косово и Молдавия.

Самой богатой страной Старого Света стал Лихтенштейн, на втором и третьем месте – Швейцария и Люксембург.

Специалисты компании уточнили, что покупательная способность – это деньги, которые остаются после вычета налогов и благотворительных взносов, включая любые полученные государственные пособия.

Средний размер покупательной способности в Европе – 14 тыс. 739 евро, в то время как на Украине – 1 тыс. 830 евро.