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Украина заняла последнее место среди 42 европейских стран по покупательной способности населения.
По данным исследования, проведенного компанией Growth from Knowledge – GFK, среди самых бедных стран Европы также оказались Косово и Молдавия.
Самой богатой страной Старого Света стал Лихтенштейн, на втором и третьем месте – Швейцария и Люксембург.
Специалисты компании уточнили, что покупательная способность – это деньги, которые остаются после вычета налогов и благотворительных взносов, включая любые полученные государственные пособия.
Средний размер покупательной способности в Европе – 14 тыс. 739 евро, в то время как на Украине – 1 тыс. 830 евро.
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