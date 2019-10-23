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Киев задумался о назначении куратора с министреским портфелем по Донбассу

Киев назначит смотрящего по Донбассу и Крыму
Фото: TASS
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Для жителей мятежного региона и российской Республики придумали главного реинтегратора

На Украине хотят ввести должность вице-премьер-министра по вопросам Крыма и Донбасса. С такой инициативой выступил комитет Верховной рады по правам человека. Об этом сообщил его руководитель Дмитрий Лубинец в среду, 23 октября. Соответствующее видео он выложил в своем Facebook.

По его словам, новый вице-премьер будет заниматься вопросами реинтеграции жителей этих территорий и возвращения их под юрисдикцию Украины. На данный момент времени эти вопросы разделены между различными министерствами и парламентскими комитетами.

Ранее сегодня донецкий комик и бывший участник КВН Сергей Сивохо, который стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса, рассказал, чем будет заниматься в своей должности.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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