Переговоры лидеров возможны лишь после разведения сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встреча "нормандской четверки" произойдет тогда, когда в жизнь воплотятся все договоренности. По словам главы Незалежной, это касается разведения сил на всех трех участках линии разграничения.

Отвести войска пока удалось лишь в Станице Луганской, подготовительные работы идут в Петровском и Золотом. Как добавил Зеленский, встреча произойдет также после того, как Украина согласует текст "формулы Штайнмайера".

"Когда мы говорим, что Москва выдвигает условия, знаете, очень много средств массовой информации говорят о различных условиях", – цитирует президента Незалежной "Интерфакс-Украина".

При этом Зеленский ранее говорил о том, что Киев надеется на встречу "нормандской четверки" в ближайшее время.