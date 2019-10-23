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На Украине увидели угрозу в закупках российской электроэнергии

Российская электроэнергия разрушит Украину
Фото: www.globallookpress.com
Бывший глава СБУ напомнил об условии вхождения Незалежной в единую энергосистему ЕС

Закупая электроэнергию из России, Украина может разрушить собственную энергетическую отрасль, а также, само собой разумеется, она попадет в зависимость от Москвы. Об этом заявил экс-глава СБУ времен президентства Виктора Ющенко и Петра Порошенко, а ныне депутат Верховной рады Валентин Наливайченко.

"Главные угрозы – это разрушение нашей энергобезопасности и потеря энергетической независимости. Это ударит по украинским компаниям, в частности, по "Энергоатому", который производит 53% электроэнергии Украины", – цитирует "Обозреватель" политика-хамелеона, сменившего за девять лет три партии.

По его словам, от закупок российской "лампочки Ильича" пострадают украинские шахтеры, которые обеспечивают углем местные электростанции. Помимо этого, случится беда с евроинтеграцией Незалежной.

"Импорт электроэнергии из РФ ставит под угрозу вхождения Украины в единую энергосистему Евросоюза в 2023 году. Ведь по условиям интеграции за год до этого энергетическая система Украины должна работать автономно", – подчеркнул пан Наливайченко.

По ходу он сообщил и о коррупции в данной сфере. Оказывается, восстановление закупок электроэнергии из России с 1 октября после четырехлетнего перерыва пролоббировал депутат от фракции "Слуга народа", председатель энергетического комитета Рады Андрей Герус, действующий в интересах днепропетровского олигарха Игоря Коломойского. Он напомнил, что импорт осуществляется через компанию "Юнайтед Энерджи", которую связывают с данным бизнесменом.

Один из пользователей оставил под статьей украинского издания комментарий, из которого следует, что парламентарий зря пугает население страны будущими проблемами с ЕС (орфография и пунктуация сохранены оригинала):

"Государства Прибалтика до сих пор в единой энергосистеме России хотя после распада Союза прошло почти 30 лет и они давно в ЕС и ничего они не потеряли, а только нашли. Если бы э/э в три дорога покупали в ЕС, как российский газ, то угрозы никакой бы не было, а если покупаем дешевле и напрямую, то угроза есть. Из-за таких умников как Наливайченко, хорошо если Украина ещё просуществует 10 лет, ведь независимость она уже полностью потеряла".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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