Представитель Рады объявил в Страсбурге о принадлежности Незалежной к "европейскому дому свободных наций"

Совет Европы слабо реагирует на нарушение прав человека, в частности, в России, чем дискредитирует организацию. Об этом заявил спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, выступая в Страсбурге на Европейской конференции председателей парламентов стран-членов СЕ и партнеров.

Он подчеркнул, что Незалежная и ряд государств не будут мириться с таким положением вещей. По его словам, в Киеве обеспокоены подрывом эффективности органов Совета Европы из-за отмены права вводить санкции в отношении тех участников организации, которые якобы нарушают свои обязательства.

"Двойные стандарты, которые, к сожалению, иногда становятся частью повседневного процесса принятия решений в СЕ, ставят под сомнение ценностные ориентиры этой организации", – цитирует "Укринформ" пана Разумкова.

По его мнению, бойкот осенней сессии ПАСЕ украинской делегацией является обоснованным, так как России вернули все права в Ассаблее без выполнения резолюций о "продолжающейся вооруженной агрессии против Украины".

"Это решение – реакция на тотальное и системное нарушение агрессором прав человека на временно оккупированных территориях", – указал украинец.

Пан Разумков добавил, что Украины ментально всегда принадлежала к "европейскому дому свободных наций", а граждане страны заплатили "сверхвысокую цену, защищая ценности демократического мира".