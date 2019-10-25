Москва не сможет обойти Украину

Прокачка газа через ГТС Незалежной неизбежна – с таким заявлением выступил зампредседателя Нацбанка страны Дмитрий Сологуб. Он напомнил о контрактных обязательствах "Газпрома". Кроме того, чиновник отметил, что играет роль объем газа в украинских хранилищах.

В сложившейся ситуации России попросту некуда деваться – чтобы выполнить обязательства, "Газпрому" придется прокачивать газ через Незалежную. Это как минимум 50 миллиардов кубометров, отмечает РИА ФАН.

Украинцы, несмотря на громкие заявления, продолжают готовиться к прекращению транзита, говорится в материале "Сегодня.ua". При этом в Незалежной считают, что он будет временным, передает "Царьград". Видимо, уверенности в том, что Москва будет плясать под дудку Киева, все же нет.

Напомним, что нынешний контракт истекает в конце этого года. Сейчас ведутся консультации Евросоюза, Украины и России по транзиту газа. Следующий этап переговоров намечен на 28 октября.

Ранее российская сторона озвучила условия заключения нового контракта с Украиной.