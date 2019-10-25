Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Деваться некуда: в Киеве заявили о безвыходном положении России по транзиту газа

Деваться некуда: в Киеве заявили о безвыходном положении России по транзиту газа
Фото: pixabay.com
Москва не сможет обойти Украину

Прокачка газа через ГТС Незалежной неизбежна – с таким заявлением выступил зампредседателя Нацбанка страны Дмитрий Сологуб. Он напомнил о контрактных обязательствах "Газпрома". Кроме того, чиновник отметил, что играет роль объем газа в украинских хранилищах.

В сложившейся ситуации России попросту некуда деваться – чтобы выполнить обязательства, "Газпрому" придется прокачивать газ через Незалежную. Это как минимум 50 миллиардов кубометров, отмечает РИА ФАН.

Украинцы, несмотря на громкие заявления, продолжают готовиться к прекращению транзита, говорится в материале "Сегодня.ua". При этом в Незалежной считают, что он будет временным, передает "Царьград". Видимо, уверенности в том, что Москва будет плясать под дудку Киева, все же нет.

Напомним, что нынешний контракт истекает в конце этого года. Сейчас ведутся консультации Евросоюза, Украины и России по транзиту газа. Следующий этап переговоров намечен на 28 октября.

Ранее российская сторона озвучила условия заключения нового контракта с Украиной.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Утечка денег: держать средства на картах стало опасно

На черный рынок слили базу данных миллиона банковских клиентов

"Стоит копнуть глубже": главная версия крушения МН17 рассыпалась в прах

Публике наконец показали скандальное расследование о катастрофе малайзийского "Боинга"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей