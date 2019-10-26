Нибиру
- Конец света неотвратим: Землю погубит зловещий двойник
- Нибиру приближается: объявлена дата конца света
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
382 новости
Победительнице конкурса красоты "Мисс Украина – 2019" Маргарите Паше задали вопрос о принадлежности Крыма. Модель удивила всех неожиданным и странным ответом.
По ее словам, полуостров не является частью России и Незалежной, а принадлежит всем людям.
"Я считаю, что Крым всех людей. Вся территория Земли, она принадлежит всем нам людям",
– цитирует Маргариту портал Страна.ua.
Она добавила, что ее сестра живет в Феодосии, поэтому модель в детстве часто отдыхала на полуострове.
Ранее Паша также попала в скандал из-за отказа давать интервью на украинском языке. Она объяснила, что будет говорить на том языке, который предпочитает сама.
Москва не сможет обойти Украину
Публике наконец показали скандальное расследование о катастрофе малайзийского "Боинга"