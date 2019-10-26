Модель считает, что полуостров не российский и не украинский

Победительнице конкурса красоты "Мисс Украина – 2019" Маргарите Паше задали вопрос о принадлежности Крыма. Модель удивила всех неожиданным и странным ответом.

По ее словам, полуостров не является частью России и Незалежной, а принадлежит всем людям.

"Я считаю, что Крым всех людей. Вся территория Земли, она принадлежит всем нам людям",

– цитирует Маргариту портал Страна.ua.

Она добавила, что ее сестра живет в Феодосии, поэтому модель в детстве часто отдыхала на полуострове.

Ранее Паша также попала в скандал из-за отказа давать интервью на украинском языке. Она объяснила, что будет говорить на том языке, который предпочитает сама.