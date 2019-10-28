Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Больше миллиона: украинцы рвутся отдыхать в Крым

Больше миллиона: украинцы ломятся в Крым
Фото: pixabay.com
продолжениеКрымский мост загорелся ночью
Жители Незалежной, несмотря на байки провокаторов, облюбовали российский курорт

Ужасным пророчествам украинских провидцев, которые то и дело обрекают Крымский мост и навсегда потерянный Киевом полуостров на обрушение и забвение, не суждено сбыться. Несмотря на увещевания провокаторов из соседнего государства российский курорт не забыт богом и людьми.

Более того, Крым по численности туристов бьет все рекорды постсоветского времени. Так, к понедельнику, 28 октября, на пляжах республики отдохнули 6 миллионов 870 тысяч человек, отчитался глава региона Сергей Аксенов.

Данные показатели, отметил он, превысили показатели прошлогоднего сезона на 10%. Особенно побережье Крыма полюбилось москвичам и петербуржцам. Также частые гости здесь путешественники Приволжья и Урала, подчеркнул Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Среди зарубежных направлений лидирует Украина. Из соседней страны к нам в этом году приехали 1 миллион 35 тысяч отдыхающих. Также популярен отдых в Крыму у белорусов, жителей Казахстана, Германии и ряда других стран", – уточнил глава РК.

Многие туристы уже запланировали поездку в Крым на Новый год, передает телеканал "360". Количество номеров в местных отелях сокращается с каждым днем. 

Кстати, погоду в тех краях в главную ночь в году обещают благоприятную. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

В России вывели Вашингтон на чистую воду из-за договора по открытому небу

США, разрушая соглашение 1992 года, пытаются утаить собственные нарушения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей