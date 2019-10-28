Жители Незалежной, несмотря на байки провокаторов, облюбовали российский курорт

Ужасным пророчествам украинских провидцев, которые то и дело обрекают Крымский мост и навсегда потерянный Киевом полуостров на обрушение и забвение, не суждено сбыться. Несмотря на увещевания провокаторов из соседнего государства российский курорт не забыт богом и людьми.

Более того, Крым по численности туристов бьет все рекорды постсоветского времени. Так, к понедельнику, 28 октября, на пляжах республики отдохнули 6 миллионов 870 тысяч человек, отчитался глава региона Сергей Аксенов.

Данные показатели, отметил он, превысили показатели прошлогоднего сезона на 10%. Особенно побережье Крыма полюбилось москвичам и петербуржцам. Также частые гости здесь путешественники Приволжья и Урала, подчеркнул Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Среди зарубежных направлений лидирует Украина. Из соседней страны к нам в этом году приехали 1 миллион 35 тысяч отдыхающих. Также популярен отдых в Крыму у белорусов, жителей Казахстана, Германии и ряда других стран", – уточнил глава РК.

Многие туристы уже запланировали поездку в Крым на Новый год, передает телеканал "360". Количество номеров в местных отелях сокращается с каждым днем.

Кстати, погоду в тех краях в главную ночь в году обещают благоприятную.