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Ужасным пророчествам украинских провидцев, которые то и дело обрекают Крымский мост и навсегда потерянный Киевом полуостров на обрушение и забвение, не суждено сбыться. Несмотря на увещевания провокаторов из соседнего государства российский курорт не забыт богом и людьми.
Более того, Крым по численности туристов бьет все рекорды постсоветского времени. Так, к понедельнику, 28 октября, на пляжах республики отдохнули 6 миллионов 870 тысяч человек, отчитался глава региона Сергей Аксенов.
Данные показатели, отметил он, превысили показатели прошлогоднего сезона на 10%. Особенно побережье Крыма полюбилось москвичам и петербуржцам. Также частые гости здесь путешественники Приволжья и Урала, подчеркнул Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Среди зарубежных направлений лидирует Украина. Из соседней страны к нам в этом году приехали 1 миллион 35 тысяч отдыхающих. Также популярен отдых в Крыму у белорусов, жителей Казахстана, Германии и ряда других стран", – уточнил глава РК.
Многие туристы уже запланировали поездку в Крым на Новый год, передает телеканал "360". Количество номеров в местных отелях сокращается с каждым днем.
Кстати, погоду в тех краях в главную ночь в году обещают благоприятную.
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