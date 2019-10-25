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Ливни и снегопады с лютыми морозами: какой будет погода на Новый год

Ливни и снегопады с лютыми морозами: новогодняя ночь готовит россиянам подарки
Фото: www.globallookpress.com
Синоптики подготовили прогноз на 31 декабря

До Нового года еще больше трех месяцев, однако уже сейчас известно, какие сюрпризы в этот праздничный день преподнесет россиянам погода. А без них не обойдется, пообещали синоптики.

Итак, жителей и гостей столицы ждет классическая новогодняя ночь с небольшим снегом и морозцем. Температура за окном в темное время суток составит -5…-7° С, в светлое – 2…6° С, передает "Эксперт online".

В Северной столице, что неудивительно, будет холоднее. В последнюю неделю года на смену комфортной погоде с пятью-шестью градусами мороза придет настоящая стужа, которую принесут арктические воздушные массы. Таким образом, на улице днем будет -8…-10° С, ночью – до -20° С. При этом петербуржцам и туристам следует приготовиться к снегопадам.

А вот на юге России, в Краснодарском крае и Крыму, снега почти не будет, но прольют дожди. Больше всего осадков выпадет на побережье Азовского моря: в Щелкино, Юркино, Песочном и Керчи. Только 31 декабря там может выпасть 25% январской нормы. Зато температурный режим прекрасно подойдет для уличных гуляний. Днем – +3…+6° С, ночью – 0…+5° С.

В Ялте, Саках и Евпатории будет солнечно, но дождливо. Поэтому любителям горнолыжного спорта – дорога в Симферополь. Там как раз в период 29-31 декабря обещают снег и почти нулевую температуру. В то же время Кубань зальет. Особенно Новороссийск. 

Однако метеорологи напоминают, что вероятность долгосрочного прогноза не так велика. Какая погода будет 31 декабря, точно станет известно накануне.  

Ксения АНДРЕЕВА
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