Погода резко изменится уже на следующей неделе

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что это последние теплые выходные осени.

По его словам, уже на следующей неделе в Москве заметно похолодает и может выпасть мокрый снег с дождем. На дорогах ожидается гололедица.

"Много облаков, до осадков дело не дойдет, даже возможны неустойчивые прояснения. В столице сегодня плюс 11-13, по области - 9-14, это на 6-7 градусов выше, чем положено по климатической норме конца октября",

– цитирует специалиста РИА "Новости".

Он добавил, что в воскресенье воздух в столице прогреется до +14 °C.