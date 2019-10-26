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Последние дни: в Москву придут заморозки

Последние дни: в Москву придут заморозки
Фото: www.pixabay.com
Погода резко изменится уже на следующей неделе

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что это последние теплые выходные осени.

По его словам, уже на следующей неделе в Москве заметно похолодает и может выпасть мокрый снег с дождем. На дорогах ожидается гололедица.

"Много облаков, до осадков дело не дойдет, даже возможны неустойчивые прояснения. В столице сегодня плюс 11-13, по области - 9-14, это на 6-7 градусов выше, чем положено по климатической норме конца октября",

цитирует специалиста РИА "Новости".

Он добавил, что в воскресенье воздух в столице прогреется до +14 °C.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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