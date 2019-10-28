Железнодорожную часть сняли на видео

Транспортный переход через Керченский пролив запылал разноцветными огнями. Зажгли его ночью, поэтому кадры, которые сняли с коптера, получились волшебными.

Хотя включили не все светильники, а только 366 из 1178, уточнили в инфоцентре "Крымский мост". Так, посреди Черного не только по названию, но и по цвету, моря, на арке и опорах железнодорожной части моста целый час сияли красные и белые диоды.

В то же время тестировались и фонари на автодорожной магистрали. Ее подсветка была в бело-синих тонах. Таким образом, мост целиком горел цветами российского триколора.

Именно таким мостом будут любоваться в темное время суток все путешественники после запуска железной дороги в декабре 2019 года. Впрочем, первые зрители уже очарованы даже просмотром видео.

"Фантастично!!! Жду не дождусь декабря!", "Хороший ориентир для проходящих судов", "Красота", – отреагировали на съемку россияне.

Напомним, автотранспортное полотно, соединяющее Крым и Краснодарский край, открыто в мае 2018 года. За это время по мосту проехало почти 8 млн машин.