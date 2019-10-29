Тестирование Незалежной "Буков" и С-300 в Черном море назвали новой провокацией

Тактические учения, которые Украина надумала проводить неподалеку от Крыма, в Херсонской области, не сыграют на руку отношениям между Киевом и Москвой, полагает член Совета Федерации Франц Клинцевич. Не исключено, что тестирование зенитных ракетных комплексов на границе с полуостровом военные Незалежной преподнесут как новую провокацию.

"Напротив, стрельбы могут подвесить решение ряда других вопросов, в которых очень заинтересована Украина", – цитирует сенатора РИА ФАН.



Также не пойдут на пользу российско-украинскому контакту и дружественный визит кораблей НАТО в Одессу, отметил собеседник агентства. Подобное действие, по его словам. выглядит как вызов России.

Напомним, во вторник, 29 октября, в порт Незалежной пожаловали минные тральщики четырех стран альянса: Испании, Румынии, Болгарии и Италии. Сегодня же стало известно об учениях в акватории Черного моря.