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Корабли НАТО наводнили Украину

Корабли НАТО наводнили Украину
Кадр youtube.com
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Военные судна вошли в порт Одессы

Четыре корабля НАТО с дружественным визитом прибыли в Одессу. К причалу морского вокзала пришвартовались минные тральщики четырёх стран альянса: Испании, Румынии, Болгарии и Италии.

Корабли пробудут в Одессе в течение недели. Их посетит делегация НАТО во главе с генсеком Йенсом Столтенбергом. Также в рамках визита запланирована встреча руководства альянса с представителями ВМС Украины, в частности со студентами академии, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

Ранее военные корабли НАТО были замечены в Черном море во время международных учений НАТО Fall Storm 2019.

Карина СИРАЗОВА
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