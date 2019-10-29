Военные судна вошли в порт Одессы

Четыре корабля НАТО с дружественным визитом прибыли в Одессу. К причалу морского вокзала пришвартовались минные тральщики четырёх стран альянса: Испании, Румынии, Болгарии и Италии.

Корабли пробудут в Одессе в течение недели. Их посетит делегация НАТО во главе с генсеком Йенсом Столтенбергом. Также в рамках визита запланирована встреча руководства альянса с представителями ВМС Украины, в частности со студентами академии, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

Ранее военные корабли НАТО были замечены в Черном море во время международных учений НАТО Fall Storm 2019.