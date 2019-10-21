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Тысяча моряков: корабли НАТО зашли в Черное море

НАТО стянуло технику в Черное море
Фото: www.globallookpress.com
Солдаты и офицеры альянса будут неделю хозяйничать в международных водах

Военные корабли НАТО снова вторглись в Черное море. Всего девять судов и порядка тысячи моряков заполонили его акваторию. 

Там сейчас проходят международные учения НАТО Fall Storm 2019. Для проверки боеготовности флот альянса выбрал румынские и международные воды моря, говорится в релизе ВМС Румынии. 

Отмечается, что страна направила на учения все категории вооруженных сил, береговую охрану и инспекторов по ЧС. В частности, в маневрах участвуют по два корвета, буксира и МиГ-21 Lancer, рота морпехов, отряд водолазов, патрульный катер, вертолет IAR-330, несколько взводов пехотинцев. Силы НАТО будут учиться взаимодействовать в Черном море до конца недели. 

В России к тренировкам блока отнеслись скептически и, как обычно, с иронией. 

"А корабль с дополнительными памперсами присутствует?", "Ох,боюсь, загадят они наше Черное море,ох,загадят!",  "Вот и отлично. Пусть тренируются. Пригодится",

прокомментировали новость читатели RT (орфография и пунктуация авторов оригинальны). 

Ксения АНДРЕЕВА
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