Солдаты и офицеры альянса будут неделю хозяйничать в международных водах

Военные корабли НАТО снова вторглись в Черное море. Всего девять судов и порядка тысячи моряков заполонили его акваторию.

Там сейчас проходят международные учения НАТО Fall Storm 2019. Для проверки боеготовности флот альянса выбрал румынские и международные воды моря, говорится в релизе ВМС Румынии.

Отмечается, что страна направила на учения все категории вооруженных сил, береговую охрану и инспекторов по ЧС. В частности, в маневрах участвуют по два корвета, буксира и МиГ-21 Lancer, рота морпехов, отряд водолазов, патрульный катер, вертолет IAR-330, несколько взводов пехотинцев. Силы НАТО будут учиться взаимодействовать в Черном море до конца недели.

В России к тренировкам блока отнеслись скептически и, как обычно, с иронией.

"А корабль с дополнительными памперсами присутствует?", "Ох,боюсь, загадят они наше Черное море,ох,загадят!", "Вот и отлично. Пусть тренируются. Пригодится",

– прокомментировали новость читатели RT (орфография и пунктуация авторов оригинальны).

