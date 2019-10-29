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Украинцы стягивают "Буки" на границу с Крымом

Украинцы стягивают
Фото: flickr.com/Ministry of Defense of Ukraine
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Незалежная устроит боевые стрельбы в Черном море

Киев вплотную подберется к границе Крыма и постреляет там из зенитных ракетных комплексов. В Херсонской области, в акватории Черного моря, объявлены тактические учения, где украинцы разместят Буки и С-300. 

Отработка боеготовности назначена на ближайший четверг, 31 октября. Украинские военнослужащие будут находиться на испытательном полигоне "Ягорлык" до Дня народного единства, который отмечается в России 4 ноября.

Во время учений с "боевой стрельбой" задействуют "ЗРК Бук М1 и С-300ПТ, предупредили в пресс-службе командования воздушных сил ВС Украины. Кроме того, запланированы "контрольные летные испытания ракет к ЗРК С-300ПТ, С-300ПС, С-300В1 и определяющие ведомственные испытания ЗРК С-125-2Д1".

В ведомстве заверили, что уведомили всех "пользователей" о закрытом небе и море в пределах стрельб. 

Ксения АНДРЕЕВА
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