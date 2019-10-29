Глава Незалежной въехал в Мариуполь на бизнес-форум под песенку "Я не лох" и "кричащие" баннеры

Президента Украины Владимира Зеленского, приехавшего во вторник, 29 октября, в город на инвестиционный форум, встречали активисты с плакатами, отсылающими на его диалог с радикалами в поселке Золотое. Именно там глава государства заявил одному из националистов дословно следующее: "Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то".

И эта фраза, как и сам тон разговора, вызвали широкий резонанс в обществе, вплоть до угроз физической расправы.

Как сообщает местное издание "0629", президента встречают протестующие перед зданием, где проходит форум, с баннерами "Мне 42-й год, я же не лох, я президент этой страны!", "После отвода грады долетят сюда!","Я ФОП, а не ЛОХ!". Также протестующие принесли розовый гроб с надписью "Экология".

Отмечается, что пан Зеленский прошмыгнул в здание драмтеатра с черного входа, минуя толпу мариупольцев.



В Сети появилось видео проезда участников форума под музыку со словами, уже ставшими мемом, "Я не лох, я президент этой страны".

Добавим, что на мероприятии лидер нации уже выступил с пламенной речью, объявив своей главной целью – прекращение войны и возвращение территорий, что "можно сделать только дипломатическим путем" .

"Мы не в простом состоянии. Но мы – Apple, который начинает свой путь в гараже…. Мы имеем тяжелое бремя", – констатировал пан Зеленский.

