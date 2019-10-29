Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Мариупольцы встретили Зеленского "Градами"

Зеленский напугал мариупольцев
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Глава Незалежной въехал в Мариуполь на бизнес-форум под песенку "Я не лох" и "кричащие" баннеры

Президента Украины Владимира Зеленского, приехавшего во вторник, 29 октября, в город на инвестиционный форум, встречали активисты с плакатами, отсылающими на его диалог с радикалами в поселке Золотое. Именно там глава государства заявил одному из националистов дословно следующее: "Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то".

И эта фраза, как и сам тон разговора, вызвали широкий резонанс в обществе, вплоть до угроз физической расправы.

Как сообщает местное издание "0629", президента встречают протестующие перед зданием, где проходит форум, с баннерами  "Мне 42-й год, я же не лох, я президент этой страны!", "После отвода грады долетят сюда!","Я ФОП, а не ЛОХ!". Также протестующие принесли розовый гроб с надписью "Экология".

Отмечается, что пан Зеленский прошмыгнул в здание драмтеатра с черного входа, минуя толпу мариупольцев.

В Сети появилось видео проезда участников форума под музыку со словами, уже ставшими мемом, "Я не лох, я президент этой страны".


Добавим, что на мероприятии лидер нации уже выступил с пламенной речью, объявив своей главной целью – прекращение войны и возвращение территорий, что "можно сделать только дипломатическим путем" .

"Мы не в простом состоянии. Но мы – Apple, который начинает свой путь в гараже…. Мы имеем тяжелое бремя", – констатировал пан Зеленский.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

В России вывели Вашингтон на чистую воду из-за договора по открытому небу

США, разрушая соглашение 1992 года, пытаются утаить собственные нарушения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей