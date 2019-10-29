После пожеланий смерти президенту в Незалежной заговорили о мятежах

В украинской партии "Слуга народа" ответили местным радикалам. Накануне София Федина, представительница оппозиционной политической силы "Европейская солидарность", которую возглавляет экс-глава государства Петр Порошенко, и блогер Мария Зверобой недвусмысленно намекнули, что Владимир Зеленский – человек смертный.

За гаранта заступился нардеп "Слуги народа" Никита Потураев, назвав угрозы в адрес президента госизменой. Остальные парламентарии во время его выступления в Верховной раде стояли рядом.

"Это что, свобода мысли и свобода слова, когда звучат публичные призывы к мятежу к добровольцам, к ветеранам, к бойцам действующей армии во время боевых действий. Призывы к уничтожению главнокомандующего и главы государства. Возможно, это действительно право на свою позицию и право на ее высказывание. А возможно, это государственная измена", – цитирует Потураева ТСН.

Напомним, Федина не забрала обратно свои слова, где пожелала Зеленскому, "чтоб он сдох". Ее скандальный спич последовал после встречи Владимира Александровича с националистами в зоне разведения сил в Донбассе.