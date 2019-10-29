Судебная тяжба "Нафтогаза" с "Газпромом" может поставить крест на украинской ГТС

Москва и Киев могут договориться по сохранению транзита российского газа через территорию Украины и по вопросу поставок голубого топлива только при отсутствии каких-либо судебных претензий. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прошедшие накануне трехсторонние переговоры в Брюсселе между Россией, Украиной и Евросоюзом.

Напомним, консультации не привели к подписанию никаких меморандумов, не были представлены никакие цифры, азамглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Мароша Шефчовича, который старательно готовил эту встречу, вообще выразил полное разочарование отсутствием политической воли сторон.

"Позиция России вчера была изложена. В том числе, конечно, речь идет о том, что какие-то судебные претензии, безусловно, не должны быть на повестке дня, если мы говорим о договоренности", – цитирует ТАСС Пескова.

Отметим, Москва предлагала Киеву в качестве условия заключения нового газового контракта с 1 января 2020 г. отказаться от всех взаимных судебных претензий. Глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам вчерашних переговоров сообщил, что российская сторона выступает за пакетный договор с Украиной, который включает вопросы транзита и поставок газа, а также урегулирование судебных споров. Между тем, в "Нафтогазе" подчеркнули, что они не готовы обсуждать с "Газпромом" какие-либо пакетные соглашения по газу.

Ранее во вторник, 29 октября, депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин высказал мнение, что в очередной газовой войне с РФ Незалежная проиграет.

