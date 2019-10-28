В Евросоюзе констатировали отсутствие "политической воли" Москвы и Киева

Полное разочарование постигло замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Мароша Шефчовича по итогам трехсторонних переговоров между РФ, ЕС и Украиной по транзиту российского газа. Свое недовольство он выразил на брифинге.

"Я разочарован сегодняшним исходом, и я говорю это открыто. Я подготовил встречу так, что при наличии политической воли мог бы быть позитивный прогресс", – цитирует ТАСС представителя ЕК.

Брюссель призвал Москву и Киев срочно объявить о новом раунде переговоров. По его словам, все стороны согласились встретиться в ноябре.

"Я бы сказал, что встреча нужна как можно скорее, но я бы хотел, чтобы она была хорошо подготовлена для достижения успеха", – подчеркнул Шефчович.

Также он считает, что РФ и Украина должны как можно быстрее подготовить договор о транзите, поскольку "1 января 2020 года не за горами". Говоря о том, что Москва категорически не идет на уступки в этом вопросе, замглавы ЕК указал на непредоставление Киевом всех необходимых документов российской стороне.

При этом в Незалежной готовы дискутировать по "пакетному" решению по газу, включая прямые закупки российского голубого топлива и мировое соглашение по судебному спору, сообщил Шефчович. По его мнению, новый оператор украинской ГТС, возможно, будет создан до конца текущего года. "Газпром" может поставлять в Незалежную до 15 млрд куб. м ежегодно, добавил он.

В свою очередь министр энергетики России Александр Новак заявил, что в переговорном процессе все идет по плану. В случае, если Киев не успеет до конца 2019-го имплементировать европейское законодательство в украинское, РФ готова "работать в том числе и на базе существующего договора, с техническими корректировками, с 1 января 2020 года до периода имплементации законодательства", уточнил он.

Министр несколько раз повторил, что в Москве хотят видеть все документы по новой ГТС Украины, чтобы при подписании пакетного договора знать все "подводные камни" украинского законодательства, т.к. сторонам необходимо выработать приемлемые правила взаимодействия газотранспортных операторов обеих стран.

"Мы будем изучать методику, опубликованную 25 октября, методику определения тарифов на прокачку газа с территории Украины. Ждем опубликования не только на украинском языке, но и на английском. Это в ближайшее время будет обсуждаться, будем анализировать относительно конкурентоспособности тарифов, других маршрутов", – резюмировал Новак.

