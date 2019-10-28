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Киев поставил новые условия для отвода войск в Донбассе

Киев поставил новые условия для отвода войск в Донбассе
Фото: www.globallookpress.com
Украинцам кроме семи дней тишины нужны еще три для сбора пожиток

Командующий штабом операции Объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко рассказал, на каких условиях будет проходить процесс разведения сил и средств в Донбассе.

"Согласно договоренностей, которые были заключены 1 октября этого года в Минске, процесс отвода займет 30 суток. Из них на непосредственный отвод сил и средств дается трое суток. Сам процесс начнется тогда, когда в течение 7 суток сохраняется режим тишины", – заявил Кравченко американскому "Радио Свобода". 

Генерал-лейтенант подчеркнул, что в Золотом и Петровском должна быть полная тишина, т.е. ни одного выстрела. Далее будет проведен поиск и уничтожение минно-взрывных заграждений, демонтаж фортификаций и других объектов военного назначения.

После отвода сил в Золотом и Петровском процесс затронет еще четыре участка. Полный список предусматривает разведение сил в районе 30 населенных пунктов.

Напомним, разведение сил в Золотом и Петровском должно было начаться еще 7 октября, однако этому помешали украинские радикалы и националисты, нагрянувшие в данные населенные пункты. Они устроили по Украине акцию "Нет капитуляции!"

В выходные в Золотое нагрянул верховный главнокомандующий, он же президент страны Владимир Зеленский, который на повышенных тонах попытался объяснить ура-патриотам на их место в государственной иерархии. Однако лидеру нации дали от ворот поворот – он уехал из Донбасса не солоно хлебавши, поскольку нацики сложили оружие лишь на словах.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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