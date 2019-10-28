В Кремле еще раз напомнили, что станет отправной точкой для подготовки к саммиту глав "нормандской четверки"

Нашумевший визит президента Украины Владимира Зеленского в эти выходные в поселок Золотое в Донбассе и его беседа с украинскими националистами привлекла большое внимание Кремля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы следили, следили с большим вниманием. Некоторые диалоги, которые имели место, они, собственно, во весь рост выявили те проблемы, которые есть, и показали первоисточник этих проблем", – цитирует RT представителя Кремля.

Если Зеленский сможет добиться выполнения его приказов этими подразделениями, тогда "уже можно говорить о подготовке к разведению", отметил Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что отвод войск "является важной составной частью подготовки" к проведению "нормандского саммита".

Зеленский 26 октября приехал в поселок Золотое, где, как и в Петровском, из-за действий радикалов трижды срывался процесс отведения военных от линии разграничения по "формуле Штайнмайера". Там у него состоялся весьма нервный разговор с представителями националистов, что крайне возбудило всех ура-патриотов Незалежной.

Напомним, глава государства потребовал от "азовцев" "убрать оружие". Ранее в понедельник, 28 октября, с места событий приходила разноречивая информация о том, что националисты пошли на уступку Зеленскому. Неоднократно в Сетях эти данные опровергались самими участниками событий.

