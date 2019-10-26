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Президент Украины Владимир Зеленский приехал к националистам в зоне разведения сил в Донбассе.
Политик потребовал не препятствовать разведению войск и перестать стрелять. Однако радикалы перевели тему разговора и спросили, встретится ли Зеленский с участниками акции "Нет капитуляции", которые выступают против реализации "формулы Штайнмайера".
"Я – президент этой страны. Мне 42-ой год. Я же не лох какой-то. Оружие убери, а не переводи на акции",
– остро отреагировал глава Незалежной.
Ранее представитель Киева в Контактной группе в Минске Леонид Кучма высказался против выполнения подписанной им же "формулы Штайнмайера". По его словам, она не приведет к миру в Донбассе, а для Украины это будет означать "сдачу с потрохами".
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