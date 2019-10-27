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Российский уголь разрушит экономику Незалежной

Российский уголь разрушит экономику Незалежной
Фото: www.globallookpress.com
Закупка ценного топлива у Москвы обернется катастрофой для Киева

Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев утверждает, что дешевый российский уголь сильно ударит по энергетическому сектору экономики Украины.

По его мнению, разрешение покупать у Москвы электроэнергию не принесет Киеву ничего хорошего.

"Понятно, что на территории Российской Федерации уголь добывается в большей степени карьерным способом – он в себестоимости дешевле – и, конечно, это очень сильно ударит по нашей горнодобывающей промышленности, угольной промышленности",

сказал Муравьев.

Депутат считает, что такие меры приведут к массовым сокращениям шахтеров, а некоторые города-спутники электростанций при их закрытии могут "остаться без тепловых носителей".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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