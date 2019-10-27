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Ругань Зеленского в Донбассе возмутила украинцев

Ругань Зеленского в Донбассе возмутила украинцев
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
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Владимир Зеленский в Донбассе повздорил с националистами, чем возмутил некоторых украинцев. Журналистка Незалежной Янина Соколова записала видеообращение к политику.

Она подчеркнула, что удивительно слышать такие слова от президента страны, которая стремится в ЕС и НАТО.

"Мне стыдно за то, что я увидела",

сказала журналистка.

Ранее Зеленский потребовал от радикалов не препятствовать разведению войск и перестать стрелять. Однако они перевели тему разговора и спросили, встретится ли Зеленский с участниками акции "Нет капитуляции", которые выступают против реализации "формулы Штайнмайера".

"Я – президент этой страны. Мне 42-ой год. Я же не лох какой-то. Оружие убери, а не переводи на акции", – отреагировал глава Незалежной.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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