Политика пристыдили за резкие высказывания

Владимир Зеленский в Донбассе повздорил с националистами, чем возмутил некоторых украинцев. Журналистка Незалежной Янина Соколова записала видеообращение к политику.

Она подчеркнула, что удивительно слышать такие слова от президента страны, которая стремится в ЕС и НАТО.

"Мне стыдно за то, что я увидела",

– сказала журналистка.

Ранее Зеленский потребовал от радикалов не препятствовать разведению войск и перестать стрелять. Однако они перевели тему разговора и спросили, встретится ли Зеленский с участниками акции "Нет капитуляции", которые выступают против реализации "формулы Штайнмайера".

"Я – президент этой страны. Мне 42-ой год. Я же не лох какой-то. Оружие убери, а не переводи на акции", – отреагировал глава Незалежной.